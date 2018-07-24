Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Aracını polis otosu gibi giydiren gurbetçiye 500 lira ceza uygulandı

Almanya'da yaşayan gurbetçi Ümit Şimşek'in, tatil için geldiği Türkiye'de resmi trafik polisi otosu gibi giydirdiği üstü açık lüks otomobilinin geçen Mayıs ayında, Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurularak, sürücüsüne 500 lira ceza uygulandığı, aracın ise bağlandıktan sonra üzerindeki yazılar sökülerek, sahibine teslim edildiği bildirildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Türk vatandaşı Ümit Şimşek, üstü açık lüks otomobilini reflektif araç kaplama folyolarıyla trafik polisi otosu gibi giydirdi. Şimşek, Almanya'da resmi polis otosu görünümlü aracıyla otobanda seyrederken, yanına oturan arkadaşı da Türk bayrağı açtı. Sosyal medyada, 'Ne mutlu Türk'üm diyene' notuyla paylaşılan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi.

CEZA KESİLEREK, YAZILAR SÖKÜLMÜŞ

Resmi trafik polisi otosu gibi giydirilen üstü açık lüks otomobilin, geçen 5 Mayıs'ta, Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulduğu bildirildi. Resmi polis otosu gibi giydirilen aracın sürücüsü Ümit Şimşek'e ruhsat bulundurmama ve kanuna aykırı olarak araç üzerinde değişiklik yapmaktan 500 lira ceza yazıldığı, aracın ise trafikten men edildiği kaydedildi.

Üzerindeki yazıları sökülerek, cezası ödenen otomobilin, geçen 15 Mayıs'ta otoparktan alınarak, Almanya'ya götürüldüğü ve Alman plakalı aracın o tarihten bu yana sınır kapılarından Türkiye'ye bir daha giriş yapmadığı bildirildi. Ümit Şimşek'in, Almanya'da otomobilini tekrar polis otosu gibi giydirerek, çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştığı kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yahudilerin Ağlama Duvarı´ndan 100 kiloluk taş fırladı!

Yahudilerin Ağlama Duvarı´ndan 100 kiloluk taş fırladı!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA