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Aracının hızını sabitleyip, yan koltuğa geçen trafik magandası yakalandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracın hızını sabitleyip, yan koltuğa geçtikten sonra bu anları telefonuyla kaydeden trafik magandası yakalandı. Şüphelinin ilk ifadesinde görüntüleri Ağustos ayında çektiğini ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ayaklarını camdan dışarıya çıkararak, araç kullanan kişinin videosunu gördükten sonra paylaşmaya karar verdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

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Geçtiğimiz Çarşamba günü sosyal medyada yayılan görüntülerde bir kişinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracın hızını sabitleyip, yan koltuğa geçtiği ve daha sonra bu şekilde yola devam ettiği video tepki çekmişti. Trafiği tehlikeye düşüren  Y.A.İ isimli şüpheli bugün İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bağcılar'da gözaltına alındı. Daha sonra İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin ilk ifadesinde söz konusu görüntüleri Ağustos ayında çektiğini ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ayaklarını camdan dışarıya çıkararak, araç kullanan kişinin videosunu gördükten sonra paylaşmaya karar verdiğini itiraf etti.

Şüpheli Y.A.İ. işlemlerinin ardından Çengelköy Polis Merkezi'ne sevk edildi. Şüphelinin buradan da 'Trafiği Tehlikeye Atmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği belirtildi.  

 

 

 

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