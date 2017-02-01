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Araçlar birbirine girdi, karayolu savaş alanına döndü

Aydın’da meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi yaralanırken kazanın kırmızı ışık ihlali sonucu meydana geldiği belirtildi.

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Kaza Efeler İlçe Merkezi İzmir Bulvarı Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi.  Sürücülerden birinin kırmızı ışık yapması sonucu meydana geldiği belirtilen kazada; Işıklı Kavşağı’nda karşıdan karşıya geçmek isteyen 09 FD 488 plakalı otomobil, Aydın istikametinden İzmir İstikametine seyir halinde olan 48 NC 571 plakalı otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen kaza zincirleme kazaya dönüştü. Bu sırada yolda bulunan 34 JHD 30 plakalı araç ile yine yolda seyir halinde olan 09 FS 352 plakalı araç birbirine girdi. Kaza sonucu 09 FD 488 plakalı araç ile 48 NC 571 plakalı otomobil sürücüleri ve araçlarda yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.
 
 
 
Kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapanırken, yaralılar ambulansla Aydın Devlet ve Atatürk Devlet hastanelerine kaldırıldı. Adeta savaş alanına dönen karayolunda polis ekipleri yolu trafiğe açmak için uğraş verirken yolda toplanan seyirci kalabalığı zaman zaman tehlikeye neden oldu.  Polis ekipleri kapanan karayolunun bir an önce trafiğe açılması için karayolunu bizzat kendileri süpürdü.
 

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