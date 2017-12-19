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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, araçlarda cam filmine % 70 şartı getiriliyor

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın geçen hafta düzenlediği toplantıda cam filmlerine yönelik kararlar alındı. Buna göre araçların ön camına ışık geçirgenliğinin en az yüzde 70 olması şartıyla cam film uygulanabilecek

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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın geçen hafta düzenlediği toplantıda cam filmi tartışmasına son nokta konuldu. Toplantıda Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 14. maddesinde yapılması planlanan değişiklikler tasarı haline getirildi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’na sunulan tasarıda, “Araçların ön camına hiçbir şekilde cam filmi uygulaması yapılamaz. Sürücünün 180 derece ön görüş alanı içerisinde sağ ve solunda kalan yan camlara cam filmi ile birlikte camın toplam ışık geçirgenliğinin en az yüzde 70 olması şartıyla cam film uygulanabilir” denildi.

ACİL ÇIKIŞ ŞARTI

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre tasarıda sürücülerin arkasında kalan camlara film uygulanabileceği kaydedilirken, uygulanan filmle birlikte camın ışık geçirgenliğinin yüzde 70’in altında olabileceği belirtildi. Yolcu taşıma araçlarında acil çıkış camlarına film uygulanamayacağı kaydedildi.

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