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Araçları uçuran rögar kapağı düzeltildi

Bursa’da yola hatalı konulan ve araçları uçuran Telekom'a ait rögar kapağı onarıldı. Esnafın defalarca dilekçeyle başvurmasına rağmen yapılmayan rögar kapağı, onlarca aracı perte çıkarttıktan sonra düzeltildi.

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Geçtiğimiz günlerde güvenlik kamera görüntülerine de yansıyan kazada, Uğur Çokkatı'nın kullandığı otomobil, yol seviyesinden yüksek olan rögar kapağına takılıp havalandı. Araç hurdaya dönerken, 2 kişi yaralandı. Kazalara sebebiyet veren kapak nihayet yapıldı. Birçok kişinin yaralanmasına yol açan ve onlarca aracı perte çıkartan rögar kapağının son kazanın görüntülerinin medyada yayımlanması üzerine yapıldığını belirten esnaf, “Kaç defa bu kapağın yapılması için onlarca dilekçe verdik. Bizim bildiğimiz en az 25 araç bu kapak yüzünden zarar gördü. Yapılması için bunca aracın zarar görmesi mi gerekirdi. Haberler üzerine yapıldı da rahat bir nefes aldık” dedi.  
 

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