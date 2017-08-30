Arakan Myanmar neresi? Arakan Myanmar son dakika gelişmeleri haberleri

Arakan Myanmar neresi son dakika haberleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arakan da neler oluyor? Tüm dünya Arakan katliamını konuşmaya başladı. Uzun yıllardır devam eden Arakan’daki Müslümanlara karşı olan katliamlar yeniden alevlendi. Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da Arakan bölgesinde uzun bir süredir binlerce Rohingyalı Müslüman, çaresiz bir şekilde işkencelere maruz kalıyor. Bölgede Müslümanların evlenmeleri, seyahat etmeleri ve okumaları yasak. Gündelik yaşamı etkileyen birçok yasağın yanı sıra, Müslümanların bu bölgede can güvenlikleri de bulunmuyor. Arakanlı Müslümanlar yaşadıkları dehşet dolu anları anlattılar. Arakanlı Müslüman, yaşadıkları için "Kardeşim, eşim, 3 çocuğum, 1 yeğenim, annem ve 1 kız kardeşimi sahil kenarına götürüp silahla öldürdüler. Ben eşyaları almaya gitmiştim. Allah beni kurtardı, yoksa ben de ölmüş olurdum." ifadelerini kullandı. 25 Ağustos'ta polis kontrol noktalarına yapılan saldırının ardından Myanmar güvenlik güçlerinin Müslümanlara yönelik düzenlediği geniş çağlı operasyonlarda çok sayıda sivilin hayatını kaybetti, birçok kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Sözcüsü Dr. Anita Schug, Myanmar'ın Arakan eyaletinde son 3 günde ordu mensuplarının yaptıkları saldırılarda 2 ila 3 bin arası Müslüman'ın katledildiğini, 100 binden fazla Müslüman'ın da yerinden edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Sekreterini aradı.

Myanmar üzerinde baskı kurulmasını isteyen Erdoğan 'Kriz derinleşmeden durdurulsun. Acil olarak müdahale edilmeli.' dedi. Arakan son dakika gelişmelerine haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Bangladeş, katliamdan kaçan Müslümanlara geçiş izni vermiyordu. 30 Ağustos'ta Uluslararası Göç Örgütü, Myanmar'da şiddetten kaçarak sınırda sıkışan 18 bin Rohingya Müslümanı'nın Bangladeş'e gittiğini açıkladı.

ARAKANLI MÜSLÜMANLAR DEHŞETİ ANLATTI

Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordunun Müslümanlara yönelik düzenlediği operasyonlardan kaçan siviller, yaşadıkları dehşet dolu anları sosyal medyada yayınladıkları görüntülerde anlattı. Arakan Times'ın sosyal medya üzerinden yayınladığı ve bugün çekilen görüntüde adı açıklanmayan Arakanlı Müslüman bir erkek, ordunun operasyonları sırasında yaşananları anlattı.

Arakanlı Müslüman, yaşadıkları için "Kardeşim, eşim, 3 çocuğum, 1 yeğenim, annem ve 1 kız kardeşimi sahil kenarına götürüp silahla öldürdüler. Ben eşyaları almaya gitmiştim. Allah beni kurtardı, yoksa ben de ölmüş olurdum." ifadelerini kullandı.

Ailesinden geriye hayatta kalan tek kişi olduğunu dile getiren Arakanlı Müslüman, "Uzak bir yerden ailemi öldürüp benzinle yaktıklarını gördüm. Köyümüzden birçok kişiyi de öldürdüler. Şu anda helikopterlerin sesini duyabilirsiniz." dedi.

Sosyal medya üzerinden yayınlanan başka bir görüntüde de bir oğlan çocuğuna gördükleri sorulduğunda, Arakan'ın Tolatoli bölgesinden gelen kişilerin, ordu ve Budistlerce katledildiğini gördüğünü belirtti.

Arakanlı Müslümanlar yaşadıkları dehşeti anlattı Yaşananları gördüğünde yalnız olup olmadığı ve orada ne işi olduğu sorulan çocuk, "İneklerimi bulmak için gitmiştim. Yanımda 20 kişi daha vardı. Ben buraya size haber vermek için geldim." şeklinde cevapladı.

Küçük çocuk çok sayıda kişinin kesilerek öldürüldüğünü söyledi.

Myanmar ordusundan kaçarken nehri geçmeye çalışan ailelerden birinin suda kaybettiği 2-3 yaşlarındaki çocuğun cansız bedeni nehir kenarında bulundu.

ARAKAN NERESİ?

Bangladeş-Burma sınırının 50.000 kilometre karelik bir alanında bulunan Arakan, Myanmar’ın 7 eyaletinden biri. Batı’da Bengal körfezine sınırı var. Bilindiği kadarıyla milattan önce 3. Yüzyıla dayanan bir geçmişe sahip olan bu eyalet çoğu krallığa ev sahipliği yapmıştır. Asıl nüfusu 4 milyondan fazladır. Fakat uğradıkları zulüm ve sürgünlerden dolayı bu nüfusun yalnızca 1,5 milyonu bölgede tutunmayı başarabilmiştir. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde de bu nüfus 1 milyona indi. Geri kalan nüfus ise başka ülkelerde mülteci durumundadırlar.

Arakan, Myanmar’ın kuzeybatısında yer almaktadır. Arakan nüfusunun önemli çoğunluğunu “Rohingya” Müslümanları ile Budist “Rakhine”ler oluşturmakta. İslam, Arakan’da 8. yüzyıldan itibaren bölgeye gelen Müslüman tüccar ve dervişler vasıtasıyla yayıldı. Arakan’da 1430’da bir İslam devletinin kurulduğu ve bu devletin 1784 yılında Budist krallık tarafından işgal edilinceye kadar 354 yıl bağımsız bir devlet olarak kaldığı bilinmektedir. 1948 yılından beri Budist Myanmar devletinin işgali altında bulunan Arakan’daki Müslümanlar, büyük baskı ve kısıtlamalar içerisinde yaşamlarını sürdürmeye çalışımakta. Bölgede Müslümanların evlenmeleri, seyahat etmeleri ve okumaları yasaktır.

ARAKAN SON DAKİKA HABERLERİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ARAKAN TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm mekanizmaları kullanarak Myanmar hükümeti üzerinde baskı kurmak gerektiğine işaret ederek, Türkiye'nin insani yardım konusunda elinden geleni yaptığını ve daha fazla yardım ulaştırmaya da hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Myanmar'da yaşanan insani krizle ilgili Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres'le yaptığı görüşmede, Myanmar'daki krizin daha fazla derinleşmeden durdurulması için BM'nin acil müdahalesinin ve uluslararası toplumun harekete geçmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rakhayn Eyaleti'nin kuzeyinde 25 Ağustos gecesi meydana gelen saldırıları bahane eden güvenlik güçlerinin masum Rohingya Müslümanlarına saldırmalarının ve sivillere karşı orantısız güç kullanmalarının kabul edilemez olduğuna dikkati çekti. Tüm mekanizmaları kullanarak Myanmar hükümeti üzerinde baskı kurmak gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin insani yardım konusunda elinden geleni yaptığını ve daha fazla yardım ulaştırmaya da hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi örgütlerin yanı sıra ABD, Malezya, Endonezya, Tayland, Bangladeş gibi bölge ülkeleriyle de temasta olduğuna da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Myanmar yönetiminin sağduyuya yöneltme hususunda da yoğun çaba harcanması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres'in ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyarlılığından dolayı teşekkür ettiği görüşmede, bölgede endişeyle karşılanan insani krizin son bulması için yaptıkları temaslar hakkında da bilgi verdiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'in krize çözüm bulmaya yönelik çabalar konusunda temas halinde olma konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Malezya Dışişleri Bakanı Anifah Aman ve Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Görüşmelerde, Arakan'daki son gelişmelerin değerlendirildiği bildirildi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşananları görüşmek için toplantı çağrısı yaptıklarını belirtti.

İNGİLTERE’DEN BMGK'YE ÇAĞRI

Rycroft, "İngiltere, Myanmar'daki durumu yarın görüşmek için BMGK'ye talepte bulundu. Arakan'da uzun süredir devam eden sorunların ele alınması gerekiyor. Tüm taraflara itidal çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konsey'in konuyu yarın görüşmesi bekleniyor ancak BMGK Başkanlığından henüz toplantıya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de dün yaptığı açıklamada, Myanmar'ın Arakan eyaletinde "güvenlik operasyonu" sırasında sivillerin öldürülmesinden derin endişe duyduğunu açıklamıştı.

25 Ağustos'ta polis kontrol noktalarına yapılan saldırının ardından Myanmar güvenlik güçlerinin Müslümanlara yönelik düzenlediği geniş çağlı operasyonlarda çok sayıda sivilin hayatını kaybetmiş, birçok kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

ARAKAN'DA NELER OLUYOR?

Arakan, 60 milyonluk nüfusu bulunan Güneydoğu Asya ülkelerinden Myanmar'ın 7 eyaletinden biri. Arakan'da 1 milyon Müslüman yaşıyor. Myanmar 1984 yılında Arakanlı Müslümanları 'tanımadığını' açıkladı. Vatansız kalan Arakanlılar, çevre ülkelere sığındı. Kalanlar Myanmar'ın zulmüne maruz kaldı. Evleri, camileri, okulları yakılıp yıkıldı. Bu katliamın sebebi 2012'deki bir olaya dayanıyor. 3 Budist rahip, işledikleri insanlık dışı bir suçu Müslümanların üzerine yıktı.

Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Sözcüsü Dr. Anita Schug, Myanmar'ın Arakan eyaletinde son 3 günde ordu mensuplarının yaptıkları saldırılarda 2 ila 3 bin arası Müslüman'ın katledildiğini, 100 binden fazla Müslüman'ın da yerinden edildiğini söyledi.

Sözcü Schug, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Arakan'da son günlerde Müslümanlara karşı ordu mensuplarının yaptığı katliamlar 2012 ve geçen yıl ekim ayında yaşananlardan kat kat daha fazla. Durum hiç bu kadar kötü olmamıştı. Arakan'da yaşanılan yavaşlatılmış bir soykırım ile karşı karşıyayız." dedi.

Sadece Arakan'ın Rathedaung kentine bağlı Saugpara köyünde dün 900-1000 arasındaki Müslüman'ın öldürüldüğü bilgisini aktaran Schug, bu katliamdan sadece bir erkek çocuğun hayatta kaldığını belirtti.

Silahlı grupların Cuma günü 30 karakola saldırması sonrası bölgede çatışmalar yeniden alevlendi.

Arakan eyaletinde geçen yıl ekim ayında polis kontrol noktalarına yapılan ve 9 polisin hayatını kaybettiği saldırıların ardından Myanmar ordusunun başlattığı operasyonlar, Müslüman azınlığı büyük şiddet dalgasına maruz bırakmıştı.

Arakan'daki çatışmaların yeniden alevlenmesi üzerine, binlerce kişi kaçarak Bangladeş sınırına yığıldı. Bangladeş polisi ise, sınırı geçmek isteyen Arakanlı Müslümanları geri çeviriyor.

Bugüne kadar 400 bin kişi öldü

Operasyonlar nedeniyle 90 binden fazla Arakanlı Müslüman yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştı. Rohingya azınlığın temsilcileri, operasyonlarda bugüne kadar yaklaşık 400 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) bölgede yaşananları aydınlığa kavuşturmak üzere kendi araştırma komisyonunu görevlendirmiş ancak Myanmar hükümeti komisyon üyelerinin bölgeye erişimini engellemişti.

BM'nin eski Genel Sekreteri Kofi Annan öncülüğünde Suu Çii'nin desteğiyle oluşturulan Arakan Danışma Komisyonunun hükümete sunduğu tavsiye raporu kısa süre önce kamuoyuna açıklanmıştı.

Arakan’daki Budist liderlerin, Arakan Ulusal Partisi (ANP) milletvekillerinin ve 2012’de Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) karşı yürütülen şiddet kampanyasının arkasındaki isim olarak bilinen Dr. Aye Maung’un en başından itibaren Arakan Danışma Komisyonuna karşı olduğunu belirten İslam, şunları kaydetti:

"ANP milletvekilleri, Kuzey Arakan’a asker sevkini öngören bir teklifi parlamentoya getirdi ancak geçiremedi. Sözde 'İslami teröristlere' karşı ve Budistleri korumaya yönelik olduğu savunulan teklife askeri kanat destek vermişti. Daha sonra Dr. Aye Maung liderliğindeki ANP milletvekilleri ve General Min Aung Hlaing, 9 Ağustos’ta bir toplantı yaptı ve Kuzey Arakan’daki Maungdaw’da sahte güvenlik alarmı verildi."

"Bölgeye asker sevkinin ardından Rohingya Müslümanlarına karşı kışkırtıcı eylemler zaten başlamıştı." diyen İslam, olayların özellikle Rathedaung kentinde ve çevresinde yoğunlaştığını anlattı.

"Birçok Rohingya köyü ablukaya alındı, saldırıya maruz kaldı, taciz, işkence ve keyfi tutuklamalarla olağanüstü bir ortam yaratıldı." ifadelerini kullanan İslam, "23 ve 24 Ağustos’ta Rathedaung’a bağlı Auk Nan Yar köyündeki hemen hemen bütün erkekler silahlı güçlerce alınıp götürüldü. Geride savunmasız kadınlar, yaşlılar ve çocuklar kaldı. Budist milisler ordunun himayesinde köyü kuşattı, tecavüz olayları yaşandı." diye konuştu.

Myanmar hükümetinin Annan raporunda yer verilen tavsiyeleri eksiksiz hayata geçirmesi gerektiğini söyleyen İslam, "Hükümet, Arakan’da devam eden sivillere yönelik katliamları soruşturacak bağımsız bir komisyon kurmalı. Hükümet, Rohingya nüfusuna karşı işlenen suçları soruşturacak bir BM tespit heyetine de izin vermeli." ifadesini kullandı.