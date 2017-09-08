Arakan'a giden yardımları Emine Erdoğan ve Bilal Erdoğan'ın götürmesi CHP'yi rahatsız etti

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, Arakanlı sığınmacıların Bangladeş'te barındıkları Kutupalong Kampı'nı ziyaret etti. Kampta kalan Arakanlı Müslümanlara yardım dağıtan Emine Erdoğan ve Türk heyeti, Arakanlı Müslümanlarla fotoğraf çektirdi.

YAPILAN ZİYARET CHP'Yİ RAHATSIZ ETTİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Arakanlı Müslümanlara yardım götüren Erdoğan Ailesiyle ilgili çirkin ifadelerde bulundu. Emine Erdoğan ve Bilal Erdoğan'ın Arakanlı Müslümanlara yaptığı yardımdan rahatsız olan CHP'li Altay, akla ziyan bir açıklamada bulundu.

ZİYARETTE ÇEKİLEN FOTOĞRAFI GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyetin bir fotoğrafını gösteren Altay, Arakanlı Müslümanlara giden yardımların Emine Erdoğan ve Bilal Erdoğan tarafından götürülmesini edep dışılık olarak niteleyerek hazımsızlığını dile getirdi.