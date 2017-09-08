Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Arakan'a giden yardımları Emine Erdoğan ve Bilal Erdoğan'ın götürmesi CHP'yi rahatsız etti

Arakanlı Müslümanlara giden yardımların Emine Erdoğan ve Bilal Erdoğan'ın götürmesinden rahatsız olan CHP'li grup başkanvekili Altay, edep dışı bir açıklamada bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, Arakanlı sığınmacıların Bangladeş'te barındıkları Kutupalong Kampı'nı ziyaret etti. Kampta kalan Arakanlı Müslümanlara yardım dağıtan Emine Erdoğan ve Türk heyeti,  Arakanlı Müslümanlarla fotoğraf çektirdi.

 

YAPILAN ZİYARET CHP'Yİ RAHATSIZ ETTİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Arakanlı Müslümanlara yardım götüren Erdoğan Ailesiyle ilgili çirkin ifadelerde bulundu. Emine Erdoğan ve Bilal Erdoğan'ın Arakanlı Müslümanlara yaptığı yardımdan rahatsız olan CHP'li Altay, akla ziyan bir açıklamada bulundu.

ZİYARETTE ÇEKİLEN FOTOĞRAFI GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyetin bir fotoğrafını gösteren Altay, Arakanlı Müslümanlara giden yardımların Emine Erdoğan ve Bilal Erdoğan tarafından götürülmesini edep dışılık olarak niteleyerek hazımsızlığını dile getirdi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Okul servisi ücretleri belli oldu!

Okul servisi ücretleri belli oldu!

Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA