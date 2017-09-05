Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Myanmar, ilk etapta bin tonluk yardım yapılmasına izin verdi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün Myanmarlı mevkidaşı ile yaptığı görüşme sonrasında, bölgeye ilk yabancı yardım kuruluşu olarak Myanmar TİKA yetkililerinin girişine ve ilk etapta bin tonluk yardım yapılmasına izin verildi.'
- AA
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