Arakan'da Müslümanlara yönelik katliama tepkiler sürüyor

Alperen Ocakları il başkanlığı ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, yaptıkları basın açıklamasıyla, Arakan'daki Müslümanların katledilmesine tepki gösterdi.

Eyüp Sultan Camisi önünde yatsı namazının ardından toplanan grup, ellerinde Arakan'da yaşanan olayların resimlerinin olduğu dövizler taşıdı.

Grup adına basın açıklaması yapan Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, Arakan'da Müslümanların katledildiğini belirterek, "Budist rahipleri başta olmak üzere, Myanmar hükümetinin zalim başkanı ve komutanları bunlara ön ayak olmaktadır. Bunların hepsinin altından maalesef ne acıdır ki petrol, doğalgaz ve dünya hırsı yatmaktadır." dedi.

Mican, 2004 yılında bölgede doğalgaz rezervi bulunduğunu, 2012 yılından beri Arakan'da aralıksız katliamların devam ettiğini dile getirdi.

Son 3 günde 3 bine yakın Müslümanın katledildiğini aktaran Mican, şöyle konuştu:

"Gözünü dünya hırsı bürümüş canavarlar, kara ve kızıl emperyalistler her zaman olduğu gibi yine burada Müslüman kanını dökmeye devam ediyor. Irak'ta, Filistin'de, Suriye'de, Mısır'da olduğu gibi ve nerede petrol, doğalgaz varsa kara ve kızıl emperyalistler ne pahasına olursa olsun insanlığı hiçe sayarak vahşice zulüm ve işkencelerini sürdürüyorlar. Birleşmiş Milletler'e, İslam İşbirliği Teşkilatı'na, insan hakları örgütlerine ve Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz; ivedilikle oradaki zulmü durdurmanız gerekiyor, onun için sadece kınamak yetmiyor, fiili bir müdahalenin ivedilikle yapılması kaçınılmazdır. Allah razı olsun, yine Cumhurbaşkanımız bir açıklama ve çıkış yaptı, 'İlk BM toplantısında bunu dile getireceğiz' dedi, kendisine teşekkür ediyoruz ama bunun yeterli olmadığını da ifade ediyoruz."