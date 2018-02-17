Arakanlı çocuklar ilk kez parkla tanıştı
Mynmar ordusunun saldırılarından aileleriyle birlikte kaçan Arakanlı Müslüman çocuklar Bangladeş'te ilk kez parkla tanıştı.
- İHA
Mynmar ordusunun saldırılarından kaçan Arakanlı Müslümanlar Bangladeş’teki kamplara sığınmıştı. Zor günlerden geçen çocuklar için İyilikte Yarışanlar Derneği tarafından oyun parkı yapıldı. Arakanlı çocuklar kendileri için yapılan parkta doyasıya eğlendi.
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