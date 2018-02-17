Arakanlı çocuklar ilk kez parkla tanıştı

Mynmar ordusunun saldırılarından kaçan Arakanlı Müslümanlar Bangladeş’teki kamplara sığınmıştı. Zor günlerden geçen çocuklar için İyilikte Yarışanlar Derneği tarafından oyun parkı yapıldı. Arakanlı çocuklar kendileri için yapılan parkta doyasıya eğlendi.