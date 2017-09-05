Arakanlı Müslümanlara yapılan zulmü protesto eden gruba hakaretler yağdıran provakatörler gözaltına alındı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Silivri Şubesi tarafından Arakan’a destek amacıyla bir basın açıklaması düzenlendi. Akşam namazı sonrasında Uğur Mumcu Meydanı'nda toplanan TÜGVA üyeleri ile Silivri İnisiyatif Platformu üyeleri basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, “Myanmar’ın Arakan Eyaleti’nde cereyan eden ve şiddeti giderek artan zulmün artık dayanılacak hali kalmamıştır. Son 1 asırdır batı dünyası tarafından merhamet ve aydınlanma felsefesi olarak lanse edilen 'Budizm' dinine mensup eli kanlı teröristler; geçtiğimiz 5 gün içerisinde 3 bini aşkın çocuk, kadın ve yaşlıyı, kısaca herhangi bir ayrım gözetmeksizin masum Müslüman bir halkı hunharca katlettiler. Müslüman coğrafyanın zengin yeraltı ve yer üstü kaynaklarını 3 asırdır sömüren ve kan gölüne dönen bu coğrafyalarda tetiği sıkan elin aynı güç odaklarının desteğini aldığını biliyoruz. Filistin’de, Suriye’de, Moro’da, Cezayir’de, Doğu Türkistan’da, Etiyopya’da, Bosna’da yaşanan kıyımlar gözümüzün önünde iken; terör ve İslam kelimelerinin aynı cümlede zikredilmesinin, vahşi ve sinsi bir medeniyetin kullanışlı maşalarının yaşanan vahşete meşruiyet sağlaması amacıyla tasarladığı algı operasyonunun bir parçası olduğunu çok iyi biliyoruz. Sömürgeci ülkeler ilkel, barbar ve bencilce davranarak; İslam düşmanlığı odaklı yeni bir küresel sömürge düzeni kurmak amacıyla dünyayı çıkmaz bir yola sürüklemektedirler. Haz ve tüketime endeksli, kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımayan bu bencil, vahşi ve saldırgan medeniyetin mensuplarını insanlığa davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklama sonrası Silivri Müftüsü İdris Çatmakaş’ın dua yaptığı esnada çevrede bulunan ve ismi öğrenilemeyen iki kadın gruba sözle sataşmada bulundu. Görevli polislerin kadınları alandan uzaklaştırdığı esnada provokatörler kadınlardan birinin “IŞİD sizsiniz”, “Müslümanlar IŞİD” diyerek bağırması üzerine toplanan grup, kadınların alandan çıkarılmasını istedi. Polisin araya girmesiyle olay büyümeden sonlandırıldı. Gruba sözlü sataşmada bulunan iki kadın ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.