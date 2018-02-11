Arakanlılara sözünü tutmak için tek başına yardım topluyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Yağmur Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Söylemez, Deniz Feneri Derneği tarafından Myanmar'dan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar için başlatılan konut projesine verdiği 50 konut sözü için tek başına yardım topluyor.

Arakanlı Müslümanlar için bambu ağacından yapılan ve her birinin 800 dolar maliyeti olan 50 konutun 19'unun parasını yollayarak yapılmasını sağlayan Söylemez, bir yandan da bölgeye 6 su kuyusu yaptıracak.

Söylemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılın ekim ayından bugüne 19 konutun parasını topladığını ve bunların yapımının tamamlandığını söyledi.

500 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş sınırında çok zor şartlar altında yaşadığını aktaran Söylemez, "Deniz Feneri Derneği 2 bin aile için konut sözü verdi. Bunun 50'sini de Yağmur Yardımlaşma Derneği olarak biz sağlayacağız. 19 evimizin ücretini gönderdik. Hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz, çok duyarlılar. Ortada bir zulüm var, vahşetten kaçan insanlar var. Ay sonunda inşallah bin aileyi yerleştirmek için gideceğiz." diye konuştu.

Söylemez, Karabük Üniversitesi'nde okuyan Afrikalı öğrencilere de burs desteği verdiklerini dile getirerek, "Yine Suriye'ye birçok kez yardım tırları gönderdik. Afrika'ya 4 kez gittim. 6 su kuyusu açtık. Yetimhane yaptık, oradaki hayat şartlarını gördük." ifadelerini kullandı.

"Bir evin maliyeti 800 dolar"

Tek başına mücadele vermek durumunda kaldığını belirten Söylemez, şöyle devam etti:

"Sosyal medyayı kullanarak, broşür dağıtarak oradaki zulmü vahşeti görselleriyle birlikte anlattığımda, yardımseverlerin ilgisi oluyor. Şu ana kadar 19 evin ve su kuyularının meblağını hayırseverler tarafından elde ettik. Bu konuda yanımıza destek olacak arkadaşları bekliyoruz. Her şey valiliğimizin izniyle, makbuz keserek yardım topluyoruz. Bizimle birlikte çalışmak isteyen herkesi de yanımızda görmek istiyoruz. 50 ev sözü verdim, tamamen Rabbime güvenerek verdim. Allah'ın izniyle de 19'unun parasını yatırdık."

Zehra Söylemez, 31 evin yapılması için yardım toplamaya devam ettiğini anlatarak, "Bir evin maliyeti 800 dolar, yaklaşık 3 bin lira. Bu noktada hayırseverler tek başlarına da 'Ben bir evi karşılayacağım.' dediklerinde oradaki tabelasına kendi ismini de yazıp onlara da hatıra gönderiyoruz." dedi.