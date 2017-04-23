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Çeşme'de 60 yabancı uyruklu yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 60 yabancı uyruklu yakalandı.

  • AA
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dalyan Mahallesi Uç Burun açıklarına içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik şişme bot tespit etti.

Botu durduran ekipler, Suriye uyruklu 60 kişiyi yakaladı.

Yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen ve sahil güvenlik botlarına alınan 60 kişi Çeşme İskelesi'ne getirildi.

Göçmenlerin arasında kadın ve çocukların yanı sıra 5 bebeğin de bulunduğu öğrenildi.

Gıda, battaniye ve giysi yardımı yapılan yabancı uyrukluların işlemlerin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri kaydedildi.

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