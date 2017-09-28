Aralarında Ali Çelik, Hidayet Karaca ve FETÖ elebaşı Gülen'in de bulunduğu FETÖ çatı davasında ara kara verildi

arbe girişiminden önce açılan ve aralarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de yer aldığı 73 sanığın yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasında tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İlhan İşbilen, Dilaver Azim, Abdulkadir Aksoy, Ali Çelik, Alaeddin Kaya, Kazım Avcı ile bazı müştekiler ve tarafların avukatları katıldı. Sanık Hidayet Karaca ile İstanbul'da tutuklu bulunduğu cezaevinden telekonferans sistemiyle bağlantı kuruldu.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Abdullah Aymaz hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlarına ilişkin açılan davanın, çatı dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verildiğini açıklayan Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanık avukatlarının ara karar öncesi savunmalarını aldı.

Daha sonra Mahkeme Başkanı Giray, sanık ve avukatların savunmalarının tamamlandığını belirterek, cumhuriyet savcısından mütalaa istedi.

"Mevcut delil durumu", "kuvvetli suç şüphesinin varlığı" ve "bu aşamada adli kontrol şartlarının" yetersiz kalacağı gerekçesiyle sanıkların tahliye talebinin reddedilmesini isteyen savcı, bazı sanıkların adli tıp raporları ile dijital materyallerin çözümüne ait analiz raporların dava dosyasına kazandırılması için ilgili kurumlara müzekkere yazılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmaya verilen aradan sonra ara kararını açıkladı ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı 28-29 Kasım'a erteledi.

İddianame

İddianamede, aralarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu sanıkların, "anayasayı ihlale teşebbüs etmek" ve "hükümeti yıkmaya teşebbüs etmek" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "siyasi ve askeri casusluk", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri ele geçirmek", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "nitelikli dolandırıcılık", "zimmet", "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde resmi belgede sahtecilik" ve "suç gelirlerini aklamak" suçlarından 132 yıl 1'er aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

FETÖ çatı iddianamesinde, FETÖ/PDY'nin devlet kurumlarını ele geçirmek, anayasal düzeni yıkarak yerine otoriter, totaliter bir "cemaat oligarşisi/zümre hakimiyetine dayanan devlet düzeni" kurmak ve hükümeti devirmeye teşebbüs etmek suçlarına ulaşmak için kurulduğu ifade ediliyor.