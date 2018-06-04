Aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin, 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılanmasına devam edildi

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumlarında yapılan duruşmada esas hakkında savunmalarını yapan bazı tutuklu sanık er ve öğrenciler, darbe kastıyla hareket etmediklerini, emirlere uyduklarını öne sürdü.

Kendilerine atılı tüm suçlamaları reddeden sanıklar beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin darbe girişimine katılmadığını iddia ederek beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarına devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.

İstenen cezalar

Mütalaada 138 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep edildi.

Davanın en rütbeli sanıkları eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın ayrıca "kasten öldürme" suçundan 34'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen mütalaada, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "mala zarar verme", "kamu malına zarar verme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından Ödemiş'in 4 bin 131 yıldan 6 bin 526 yıla, Taştan'ın 4 bin 161 yıldan 6 bin 578 yıla kadar hapis cezası öngörüldü.

Bazı sanıkların, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "mala zarar verme", "kamu malına zarar verme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edilen mütalaada, sanıklar Yunus Emre Köse, Mustafa Bulut, Cengiz Varol, Orhan Can Kayışbacak ve Halil Telli'nin darbe kastıyla hareket etmediğine vurgu yapılarak, bu sanıkların beraati yönünde karar verilmesi istendi.