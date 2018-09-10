71'i muvazzaf asker 89 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi
Ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ imamları ile irtibat kuran bir kısmı muvazzaf askerler hakkında operasyon başlatıldı. Operasyon tüm hızıyla sürüyor.
Ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ imamları ile irtibat kuran askerlere yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul Başsavcılığının talimatı üzerine bir kısmı muvazzaf 71 asker ve 18 FETÖ imamı hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri bu sabah adreslere baskın düzenledi. Şüphelilerin bir bölümü gözaltına alınırken operasyonun tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.
(Sabah)
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