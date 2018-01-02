Aralık ayında 120 PKK'lı terörist imha edildi
Saldırılarında sivilleri ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen PKK'lı hainlere aralık ayında ağır darbe vuruldu.
Saldırılarında sivilleri ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen PKK'lı hainlere aralık ayında ağır darbe vuruldu.
TSK KAR-KIŞ DİNLEMEDİ
Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar gerçekleştiren, sivilleri, çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü PKK'ya yönelik 2017 yılının son ayında düzenlenen operasyonlarda, 120 terörist etkisiz hale getirildi. TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nünterör örgütüne yönelik takibi kararlılıkla devam ediyor.
163 KİŞİ TUTUKLANDI
Güvenlik güçleri, çetin hava koşullarına rağmen aralık ayı boyunca terör örgütü PKK'ya karşı yurtiçi ve dışında hem hava hem de kara operasyonlarını sürdürdü. Aralık 2017'deki operasyonlarda 120 terörist imha edildi. PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 195 zanlıdan 163'ü tutuklandı.
DEPOLAR BULUNDU
Bölgede, herhangi bir ihbar ya da istihbarat beklemeksizin şüphe uyandıran adreslerin yanı sıra karla kaplı dağ ve sarp arazileri de didik didik arayan Mehmetçik, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Kars kırsalı başta olmak üzere teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, depoları belirleyip imha etti.
Kış üslenmesine girmeye hazırlanan teröristleri amansız takibe alan Mehmetçik, hava şartlarındaki olumsuzluklara rağmen PKK'ya ağır kayıplar verdirdi. (Güneş)
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