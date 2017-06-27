Arama-kurtarma gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
RUS Donanmasına ait yeni nesil kurtarma gemisi 'SB 739' İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı.
- AA
Geminin geçişine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik eşlik etti. SB739'un 27 Nisan Perşembe günü Karadeniz'de yaşanan yoğun siste Togo bayraklı canlı hayvan gemisi “Youzarsifö ile çarpışıp ağır yara alan ve 3 saat sonra 18 mil açıkta batan Rus istihbarat gemisi “Limanö için gelen gemi olduğu öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.