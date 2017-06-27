Arama-kurtarma gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Geminin geçişine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik eşlik etti. SB739'un 27 Nisan Perşembe günü Karadeniz'de yaşanan yoğun siste Togo bayraklı canlı hayvan gemisi “Youzarsifö ile çarpışıp ağır yara alan ve 3 saat sonra 18 mil açıkta batan Rus istihbarat gemisi “Limanö için gelen gemi olduğu öğrenildi.