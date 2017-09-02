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Aranan 3 şahıs polisten kaçamadı

Niğde’de uzun süredir aranan 3 kişi yapılan yol kontrolü sırasında kontrol noktasında durmayınca polisin takibi sonucu ele yakalandı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

  • İHA
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Fertek Köyünde yol kontrolünden kaçarak önce Koyunlu köyüne geçen aracı takip eden polis ekipleri, Bor ilçesine bağlı Okçu köyüne kadar aracı takip ettiği öğrenildi. Pompalı tüfekle havaya ateş eten zanlılar, takip edilen aracı bırakıp ormanlık alana kaçmaya  çalışırken ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Zanlıların aracında yapılan aramada, 1 adet av tüfeği, 2 adet bıçak ve kubar esrar ele geçirildi.
 
Yol kesme, konut ve işyerinde yağma suçlarından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Alper G., 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa Ş. ve hayvan hırsızlığı ve silahla tehdit suçundan aranması bulunan Ali E. gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. 
 
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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