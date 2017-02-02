Emniyet 81 ilde eş zamanlı operasyonun detaylarını açıkladı: Bin 848 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, yurt genelinde 3 bin 526 ekip ve 12 bin 420 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan bin 848 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, aranan şüphelilerin yakalanması ve adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla il emniyet müdürlüklerince gerekli arama kararları alınarak dün sabah saatlerinde 81'ilde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

Operasyonlarda, 3 bin 526 ekip ve 12 bin 420 personel tarafından 5 bin 21 ikamette arama yapıldı.

Ekiplerce, adam öldürme suçundan 36, hırsızlık suçundan 234, yağma suçundan 57, dolandırıcılık suçundan 81, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 82, FETÖ/PYD örgütüne üye olmak suçundan 22 ve diğer suçlardan bin 336 olmak üzere toplam bin 848 aranan şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Şüphelilerden 14'ünün 20 yıl üzeri, 41'inin 10 yıl üzeri, 157'sinin 5 yıl üzeri, 234'ünün 2 yıl üzeri, 514'ünün 2 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olduğu, diğer 888 kişinin ise haklarında yakalama kararı bulunduğu için arandığı kaydedildi.

Öte yandan, operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca, 16 av tüfeği, 156 mermi, 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.