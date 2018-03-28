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Aranan FETÖ şüphelisi Kocaeli'de saklandığı villada yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve örgütün üst düzey yöneticisi olduğu öne sürülen şüpheli, Kocaeli'de gözaltına alındı.

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan ve örgütün üst düzey yöneticisi olduğu değerlendirilen şüpheli, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saklandığı villada yakalandı.
 
Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla aranan ve örgütün üst düzey yöneticisi olduğu ileri sürülen S.G'nin, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde olduğu belirlendi.
 
S.G'nin Gebze Ovacık Mahallesi'nde bir villada saklandığını tespit eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.
 
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

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