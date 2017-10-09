Aranan FETÖ şüphelisi yol kontrolünde yakalandı
Osmaniye'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.
- AA
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, rutin yol kontrolleri sırasında durdurduğu araçlardaki kişilere yönelik kimlik kontrolü yaptı.
Uygulama sırasında durdurulan otomobil sürücüsü M.K'nin Sincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundandan arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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