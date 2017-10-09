Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Aranan FETÖ şüphelisi yol kontrolünde yakalandı

Osmaniye'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, rutin yol kontrolleri sırasında durdurduğu araçlardaki kişilere yönelik kimlik kontrolü yaptı.

Uygulama sırasında durdurulan otomobil sürücüsü M.K'nin Sincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundandan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TEM Otoyolu’nda trafiği tehlikeye sokup göbek attılar

TEM Otoyolu’nda trafiği tehlikeye sokup göbek attılar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA