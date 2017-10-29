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Aranan FETÖ zanlısı Eskişehir'de yakalandı

Erzurum'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı, Eskişehir'de yol kontrolü sırasında yakalandı.

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Eskişehir-Bursa kara yolunda uygulama yapan polis, durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu. Araçtaki A.U'nun, Erzurum'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan A.U'nun, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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