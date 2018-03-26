Aranan terör örgütü PKK üyesi, şüpheli araçta yakalandı
Erzincan'ın Tercan ilçesinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan S.B. yakalandı.
- DHA
Tercan ilçesi Mercan beldesi yakınlarında önceki gün meydana gelen olayda, Erzurum´dan Erzincan´a seyreden şüpheli bir araç güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada, Bingöl Sulh Ceza Hakimliğinin 2018/525 sayılı kararı gereğince 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan' aranan S.B., araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli yapılan sorgulamanın ardında bu sabah saatlerinde Tercan Cumhuriyet Başsavcılığı´na sevk edildi.
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