Aranan terör örgütü PKK üyesi, şüpheli araçta yakalandı

Tercan ilçesi Mercan beldesi yakınlarında önceki gün meydana gelen olayda, Erzurum´dan Erzincan´a seyreden şüpheli bir araç güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada, Bingöl Sulh Ceza Hakimliğinin 2018/525 sayılı kararı gereğince 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan' aranan S.B., araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli yapılan sorgulamanın ardında bu sabah saatlerinde Tercan Cumhuriyet Başsavcılığı´na sevk edildi.