Arap sosyal medyasını sallayan Erdoğan videosu
Tüm dünyada olduğu gibi Arap coğrafyası da 16 Nisan'da gözleri Türkiye'ye çevirdi ve halkın referandum kararını bekledi.
Referandumdan çıkan evet kararı üzerine Arapların sosyal medyada en çok paylaştığı video, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görselleri üzerine okunan Ahmed Şevki'nin şiiri oldu.
İşte Arap sosyal medyasının gündemi olan o şiir.
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