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Arap sosyal medyasını sallayan Erdoğan videosu

Tüm dünyada olduğu gibi Arap coğrafyası da 16 Nisan'da gözleri Türkiye'ye çevirdi ve halkın referandum kararını bekledi.

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Referandumdan çıkan evet kararı üzerine Arapların sosyal medyada en çok paylaştığı video, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görselleri üzerine okunan Ahmed Şevki'nin şiiri oldu.

İşte Arap sosyal medyasının gündemi olan o şiir.  

 

 

 

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