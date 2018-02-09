Ardahan beyaza büründü: Kentte kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu

Hava sıcaklığının uzun süredir mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Ardahan'da, akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. Kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu kentte hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ev ve işyerlerinin önüne biriken kar birikintilerini temizledi. Yağış nedeniyle ulaşımda da aksamalar yaşandı.

Vatandaşlar, kar yağışının sürpriz olduğunu söyleyerek, ''Ardahan beyaz gelinliğini tekrar giydi. Zemherinin son günlerini yaşadığımız, Ardahan'da bu kar yağışı herkesi mutlu etti. Tarım açısından da elverişli olacak inşallah. Kar yağışıyla birlikte her yer tertemiz oldu ve şehir beyaza büründü.'' şeklinde konuştu.