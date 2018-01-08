Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ardahan'da hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceyi gördü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 19 derece ile Ardahan'da kaydedildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 19 derece ile Ardahan'da kaydedildi.
 
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve puslu olacağı tahmin ediliyor.
 
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek.
 
Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 19, Erzurum'da 17, Kars'ta 16, Ağrı'da 9, Erzincan'da 5, Iğdır'da 3 ve Tunceli'de 1 derece ölçüldü.
 
Günün en yüksek sıcaklığının ise Iğdır'da 12, Tunceli'de 11, Erzincan'da 9, Erzurum ve Kars'ta sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 3, Ardahan'da 4 derece olması bekleniyor.
 
Kente merkezlerinde kar kalınlıkları ise Ardahan'da 20, Erzurum'da 13, Kars ve Ağrı'da 3 santimetre olarak ölçüldü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası topluma verilmiş bir mesajdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası topluma verilmiş bir mesajdır

Plana göre yapılmayan tuhaf durumlar

Plana göre yapılmayan tuhaf durumlar

Vikinglerin bilinmeyen kılıç tarihi

Vikinglerin bilinmeyen kılıç tarihi

Böyle çılgın araba görülmedi

Böyle çılgın araba görülmedi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA