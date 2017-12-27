Ardahan'da inanılmaz görüntü! Saçları bile dondu
Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkilerken, okul yolundaki küçük öğrencilerin saçlarını bile dondurdu.
- İHA
Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Kentte etkili olan soğuk havadan dolayı vatandaşların saç, kaş ve kirpiklerinin dondu. Sisin de etkili olduğu kentte, erken saatlerde dışarı çıkanlar zor anlar yaşadı. Öğrenciler okula gitmekte zorlanırken kaldırım ve yollar buzla kaplandı.
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