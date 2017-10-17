Ardahan'da kar esareti: 17 köye ulaşım sağlanamıyor

Yoğun kar ve tipi dolayısıyla sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği kentin birçok noktasında hayat neredeyse durma noktasına geldi. Kar ve tipinin etkili olduğu Ardahan-Posof karayolunda ulaşım durdu. Kentte 17 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresinin verdiği bilgiye göre ekipler yolları açmak için bölgeye sevk edildi.

Kar ve tipi nedeniyle kapanan yollardan birisi de Ardahan-Posof karayolu oldu. Karayolları 183. Şube Şefliğinde yapılan açıklamada Ilgar Dağı mevkiinin ulaşıma kapandığı bildirildi. Ardahan-Posof karayolu hariç diğer yolları kullanacak sürücülerin ise yoğun buzlanma nedeniyle zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları yönünde uyarı yapıldı.

Kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Ardahan'da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle birçok köye ulaşım sağlanamazken, kartpostallık görüntüler de oluştu.

Kar yağışı sonrası etkili olan tipi nedeniyle aracına ulaşmadığını söyleyen Tuncer Süt ismli sürücü ise, "Kar yağışı sonrası araçlarımıza ulaşamıyoruz ve bu nedenle evimize ve iş yerimize gidemiyoruz. Yoğun bir tipi var" dedi

Çocuklar başta olmak üzere kar yağışını eğlenceye çevirmesini bilenler ise beyaz örtünün tadını çıkarıyor. Yoğun kar yağışını eğlenceye çeviren iş yeri sahibi Volkan Yıldız iş yeri önünde kardan adam yaptı.