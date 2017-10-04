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Ardahan'da kar yağışı ve dolu etkili oldu

Ardahan'da, yüksek kesimlerde kar ve dolu etkili oldu.

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Ardahan'da, yüksek kesimlerde kar ve dolu etkili oldu.

Soğuk havanın etkisini gösterdiği kentte, Ardahan-Kars Karayolu'nun Çamlıçatak mevkisinde yağan kar ve dolu, etrafı beyaz örtü ile kapladı.

Vatandaşlar yağışın kısa süreli olduğunu belirterek, bölgenin buna rağmen beyaz örtü ile kaplanmasına şaşırdıklarını söyledi.

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