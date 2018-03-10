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Ardahan'da karla mücadele çalışmaları sırasında kar üfleme aracı, kara saplandı

Ardahan-Artvin yolunda etkili olan kar nedeniyle yürütülen mücadele çalışmaları sırasında bir kar üfleme aracı, kara saplandı.

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Dün akşamdan bu yana bölgede etkili olan kar, Ardahan-Artvin ve Ardahan-Posof yollarında yoğun tipiye dönüştü.

Kar yağışı ve yoğun tipiye rağmen Karayolları 183. Şube ekipleri, yolları ulaşıma açık tutmak amacıyla mücadele ediyor.

Görüş mesafesinin sıfıra indiği Ardahan-Artvin yolunun Değirmenli köyü yayla mevkisinde önünü göremeyen bir kar üfleme aracı, kara saplandı.

Yaklaşık 2 metrelik kar yığınına saplanan rotatifin kurtarılması için ekipler çalışma başlattı.

Yoğun kar nedeniyle güçlükle yürütülen çalışma sırasında bir kepçe de kara saplandı.

Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

 

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