Ardahan'da karla mücadele çalışmaları sırasında kar üfleme aracı, kara saplandı
Ardahan-Artvin yolunda etkili olan kar nedeniyle yürütülen mücadele çalışmaları sırasında bir kar üfleme aracı, kara saplandı.
- AA
Dün akşamdan bu yana bölgede etkili olan kar, Ardahan-Artvin ve Ardahan-Posof yollarında yoğun tipiye dönüştü.
Kar yağışı ve yoğun tipiye rağmen Karayolları 183. Şube ekipleri, yolları ulaşıma açık tutmak amacıyla mücadele ediyor.
Görüş mesafesinin sıfıra indiği Ardahan-Artvin yolunun Değirmenli köyü yayla mevkisinde önünü göremeyen bir kar üfleme aracı, kara saplandı.
Yaklaşık 2 metrelik kar yığınına saplanan rotatifin kurtarılması için ekipler çalışma başlattı.
Yoğun kar nedeniyle güçlükle yürütülen çalışma sırasında bir kepçe de kara saplandı.
Bölgedeki çalışmalar sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.