Ardahan'da karla mücadele çalışmaları sırasında kar üfleme aracı, kara saplandı

Dün akşamdan bu yana bölgede etkili olan kar, Ardahan-Artvin ve Ardahan-Posof yollarında yoğun tipiye dönüştü.

Kar yağışı ve yoğun tipiye rağmen Karayolları 183. Şube ekipleri, yolları ulaşıma açık tutmak amacıyla mücadele ediyor.

Görüş mesafesinin sıfıra indiği Ardahan-Artvin yolunun Değirmenli köyü yayla mevkisinde önünü göremeyen bir kar üfleme aracı, kara saplandı.

Yaklaşık 2 metrelik kar yığınına saplanan rotatifin kurtarılması için ekipler çalışma başlattı.

Yoğun kar nedeniyle güçlükle yürütülen çalışma sırasında bir kepçe de kara saplandı.

Bölgedeki çalışmalar sürüyor.