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Ardahan'da, sosyal medyada terör propagandasına 4 tutuklama

Ardahan'da, sosyal medyada 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin paylaşımlarıyla terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen 4 zanlı tutuklandı.

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Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hudut güvenliği ve bölgedeki istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ'a mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın ardından sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yapanlara ilişkin soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan A.A, N.D, C.Ş. ve K.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı savcılıkça sorgulandı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 zanlı, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan tutuklandı.

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