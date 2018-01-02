Ardahan'da terör örgütü propagandası yapan bir kişi tuıtuklandı
Ardahan'da, terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yaptıkları operasyon sonucu, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen S.G ile Ü.Y'yi gözaltına alındı.
Zanlılardan S.G, çıkarıldığı mahkemece "sosyal medyada terör örgütü propaganda yapma" suçundan tutuklandı, Ü.Y. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.