Ardahan'da terör örgütü propagandasına 5 tutuklama
Ardahan'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine kent merkezindeki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Ardahan Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.
Zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.
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