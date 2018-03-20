Ardahan'da Zeytin Dalı Harekatı'na destek konvoyu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Afrin ilçe merkezinin ele geçirilmesi, Ardahan'da Türk bayraklarıyla süslenen araçlarla oluşturulan konvoy ile şehir turu atılarak kutlandı.