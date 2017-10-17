Ardahan'daki kar yağışı ve tipi

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, dün itibarıyla kapanan 17 köy yolunun, karla mücadele çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldığı belirtildi.

Bununla birlikte ayrıca köy içindeki yollarda genişletme amaçlı karla mücadelenin sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, çalışmalar sırasında kara saplanarak ya da kayarak yoldan çıkıp mahsur kalan 37 aracın da kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, buzlanmanın oluştuğu yollarda tuzlama ve kardan dolayı kırılan ağaç dallarının temizlendiği kaydedildi.

Gece oluşabilecek buzlanma nedeniyle sürücülerin tedbirli ve dikkatli olması gerektiği vurgulanan açıklamada, özellikle gece ve yarın sabah saatlerinde yola çıkacakların araçlarında takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları uyarısında bulunuldu.