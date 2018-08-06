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Arızalanan aracı götürmek için otomobil çalmışlar

Kahramanmaraş'ta 2 kişi, arızalanan otomobili götürmek için çekici çağırmak yerine park halindeki bir otomobili çaldı. Hırsızlar, Gaziantep'te polis tarafından yakalandı.

  • DHA
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Olay, dün gece saatlerinde Menderes Mahallesi'ndeki bir oto galerici de meydana geldi. Galerinin önünde park halindeki 46 HF 670 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, MOBESE ve güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Hırsızlığın meydana geldiği saatlerde içerisinde 2 kişinin bulunduğu ve Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a giriş yapan bir otomobilden şüphelenildi. Araçtakilerin sabıkalı Adem K. (48) ile Mehmet Ramazan Ş. (50) olduğunu tespit eden polis, şüphelileri Gaziantep'te yakalarken, çalınan otomobil Gaziantep Organize Sanayi girişinde plakalı sökülmüş şekilde park halinde bulundu.
 
'ÇEKİCİ OLARAK KULLANMAK İÇİN ÇALDIK'
 
Gözaltına alınarak Kahramanmaraş'a getirilen şüpheliler sorgularını suçlarını itiraf etti. Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a eğlenmek için geldiklerini belirten şüphelilerin ifadelerinde, "Kendi aracımız zaman zaman arıza vermesi nedeniyle yolda çekici olarak kullanmak için park halindeki otomobili çaldık" dediği belirtildi.
 
Adem K. ile Mehmet Ramazan Ş., emniyetteki sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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