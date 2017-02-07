Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Arjantin'de uçak kazası: 5 ölü

Arjantin'de küçük bir uçağın düşmesi sonucu beş kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İtfaiye şefi Alejandro Ibarra, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, başkent Buenos Aires'in 50 kilometre batısında yer alan Marco Paz kenti yakınlarında Cessna 201 tipi uçağın düştüğünü belirterek, uçakta bulunan beş kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Ibarra, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını söyledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Savunmada yeni güç 'Bora'

Savunmada yeni güç 'Bora'

Akademisyenler ihraç isim tam listesi son dakika

Akademisyenler ihraç isim tam listesi son dakika

Nehirden adeta cephanelik çıktı

Nehirden adeta cephanelik çıktı

Diriliş Ertuğrul'da beklenmeyen ayrılık!

Diriliş Ertuğrul'da beklenmeyen ayrılık!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA