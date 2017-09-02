Arkadaşları Aybüke öğretmen için klip hazırladı
Batman’da PKK’lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın’ın üniversiteden sınıf arkadaşları şehit öğretmen için çektikleri klibi sosyal paylaşım sitesine yükledi.
9 Haziran Cuma günü Batman’ın Kozluk ilçesinde PKK’lı teröristlerin açtığı ateş sonrası şehit olan Şenay Aybüke Yalçın’ın Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünden 25 sınıf arkadaşı, Aybüke öğretmenin sevdiği iki türküyle klip hazırladı.
Arkadaşları Aybüke öğretmenin sevdiği 'Mağusa Limanı' ve 'Pencereden Kuş Uçtu' isimli türküleri seslendirmek için Beyşehir ilçesinde bulunan Beyşehir Gölü çevresinde klip hazırladı.
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın sesiyle başlayan klip, arkadaşları tarafından devam ettiriliyor. Türkü son kısmında "Uyan Aybükem uyan, uyanmaz oldun, yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun" sözleriyle sona eriyor.
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