Arkadaşları Aybüke öğretmen için klip hazırladı Batman’da PKK’lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın’ın üniversiteden sınıf arkadaşları şehit öğretmen için çektikleri klibi sosyal paylaşım sitesine yükledi.