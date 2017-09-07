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Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı!

Arnavutköy'de bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Geniş alana yayılan yangında patlamalar meydana geliyor.

  • DHA
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Bolluca Mahallesi Mavi Göl Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangının çıktığı fabrikada patlamalar meydana geliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ediyor.

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