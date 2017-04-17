AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Artık hükümetin kurulacağı yer milletin sandığıdır

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, halk oylamasının sonuçlarının açıklanmasının ardından AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve İl Başkanı Yeşim Karadağ ile parti binasına geldi.

Burada partililere seslenen Turan, referandum çalışmaları için yola çıkarken, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünde çok daha büyük bir heyecanla, iddialarla yola devam etmek istediklerini söyledi."

"Hükümetin kurulacağı yer milletin sandığıdır"

Bülent Turan, yeni yönetim tarzında yüzde 50'dan fazla oy almak için daha çok çalışacaklarını ve daha çok uzlaşacaklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her kesim ile buluşacağız diyen siyasi partiler kazanabilir. Bütün partileri göreceksiniz daha çok kendisini millete dayayacaklar. Senaryoyla, kasetle, farklı hesaplarla değil milletle yürüyenler kazanacaktır. O yüzden 'evet' diyen de 'hayır' diyen de kazanmıştır. Bu millet artık darbecilere, vesayetçilere, iktidar olmadığı halde muktedir olmaya çalışanlara prim vermeyecektir. Yeni seçim, yüzde 50'den fazla oy alanın kazanacağı seçimdir. Artık bu ülkede 'Hükümet nasıl kurulur, koalisyon nasıl olur?' bunlar geride kaldı. Hükümetin kurulacağı yer milletin sandığıdır. Koalisyonun kurulacağı yer milletin vicdanıdır. O yüzden bu saatten sonra cumhurbaşkanlığı sistemi bu ülkeye hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmanın ardından ilçe ziyaretleri için parti binasından ayrılan Turan'ı çıkışta partililer davul ve zurna ile karşıladı. Turan, tokmağı alıp, bir süre davulu kendisi çaldı.