Artık otomobiller de 1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takacak

En önemli nokta bu çünkü düzenleme milyonlarca aracı etkiliyor. Bugüne kadar gözardı ettiğimiz ancak özellikle yoğun karlı ve yağmurlu havalarda hayati önemArtık otomobillerde 1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takacak taşıyan kış lastiklerini artık kullanmak zorundayız. İlk etapta sürücünün cebini zorlayacak gibi gözükse de aslında normal lastiklerinin ömrünün uzattığı düşünülürse pek de öyle değil.

Bu zorunlu uygulamayla birlikte herkes otomobili için iki set lastik alacak. Bunlardan ilki normal lastik seti ki bunu kasım ayında çıkartıp Nisan ayına kadar muhafaza edeceksiniz. Diğeri ise kasım ayında takacağınız kış lastik seti olacak. Yani yılın 6 ayında normal lastiklerinizi 6 ayında kış lastiklerinizi kullanacaksınız. Normal lastiklerinizi daha önce 5 yıl kullanıyorsanız bu sayede ömrünü 10 yıla kadar çıkartmış oluyorsunuz. Yani 2 lastik setine sahip olmanız size ek mali yük getirmeyecek. Yeni düzenleme ile ilgili kafalardaki sorulara cevaplarımız şöyle:

* Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Hangi tarihleri kapsıyor?

-1 Aralık 2017 tarihinde başlayacak olan kış lastiği uygulaması 4 aylık bir süreyi kapsıyor. Yani 1 aralık 2017 - 1 Nisan 2018 tarihleri arasında kış lastiğini kullanmanız gerekecek.

* Zorunlu olarak kış lastiği kullanacak araçlar hangileri?

- Kış lastiği uygulaması, eşya ve yolcu taşımak amacıyla ülkemiz karayollarında seyreden ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olan motorlu araçlar ile yabancı plakalı araçları kapsar. Sadece lastik tekerlekli traktörler, iki ve üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar, römork ve yarı römorklar, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar kapsam dışında tutulmuş.

* Kış lastikleri nasıl ayırt edilir?

-Kış lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işareti veya sadece kar tanesi (snowflake) işareti aranır. Bu işaretler bulunamazsa trafik polisinin elinde bulunan “kış lastiği deseni” dökümanındaki desenler lastiklerinizde aranır. Dingil üzerinde bulunan içteki lastikler için de aynı durum söz konusu.

*Kış lastiği takmamamın cezası ne kadar?

- Yetkililerin verdiği bilgiye göre cezası tam 625 TL.

*Cezayı ödedikten sonraki süreçte ne olacak?

- Size cezayı kesen memur en yakın lastikçiye veya aracınızı bırakabileceğiniz bir yere gidebilmeniz için bir izin kağıdı veriyor. Eğer belli bir süre için geçerli bu izin kağıdı ile gerekli önlemleri almaz ve yola devam ederseniz tekrar ceza yiyebilirsiniz.

*Kış lastiği fiyatları ne kadar?

- Lastik ebatına göre fiyatlar değişiyor. Ancak otomobillerde çoğunlukla kullanılan 16 ve 17” jantlar için kış lastiği fiyatları ortalama 250 TL ile 400 TL arasında değişiyor. Jant boyutu büyüdükçe fiyatlarda büyüyor. Mesela 19” bir jant için alabileceğiniz ortalama bir kış lastiğinin tanesi 1.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.