Artık Türkiye için terörle mücadelede taarruz dönemidir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sözleşmeli astsubay öğrencilerin yemin töreninde konuştu. Terörle mücadelede daha aktif olacağımızı belirten Soylu, artık Türkiye'nin terörü beklemeyeceğini, teröre karşı taarruza geçeceğini söyledi.

Bakan Soylu, Türkiye'nin terör tehdidi karşısında yapması gereken iki şey olduğunu belirterek, bunlardan birinin tehdidi doğru tanımlamak, ikincisinin ise terörle mücadele ilkelerini doğru belirlemek olduğunu söyledi. Türkiye için bugün terör tehdidinin PKK, KCK, YPG, DEAŞ ve FETÖ eliyle gerçekleştiğine değinen Soylu, "Farklı ve birbirinden bağımsız yapılar olmakla birlikte hepsinin ortaya koyduğu ana fikir aynıdır ve bu amaç etrafından birleştikleri de açıktır." dedi.

Bunların küresel güçler tarafından da açık olarak kullanıldığına dikkati çeken Soylu, "Bunların içinde PKK gibi yoğunlukla sınırlarımız içerisinde faaliyet gösterenler var. DEAŞ gibi Ortadoğu coğrafyasında ve sınırımızın içerisine bir şekilde duhur etmeye çalışanlar var. FETÖ gibi hem Türkiye içi hem Ortadoğu'da çalışan, bir anlamda küresel yönlendiricilerle bu örgütler arasında iletişimi sağlayan, istihbarat paylaşan, stratejik ortaklık içerisinde bulunanlar var. Tehdit tanımımız bu şekildedir." diye konuştu.

Bu tabloya yönelik olarak terörle mücadelenin birinci ilkesinin hukukun üstünlüğünü ve demokratik düzeni korumak, can güvenliğini sağlarken temel insan haklarından ve demokrasiden feragat etmeyen bir anlayışı ortaya koyabilmek olduğunu ifade eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:"İkinci olarak ise terörün ne istediğini elbette iyi bilmekteyiz. Buna yönelik proaktif bir mücadele planını elbette takip ediyoruz. Yeni güvenlik konseptimizin gereği olarak tehdidi yanı başımıza geldiği zaman değil oluştuğu anda ve oluştuğu yerde yok etmeyi amaçlayan bir hareket tarzını benimsediğimizi bir kez daha söylüyorum, dün kıymetli Cumhurbaşkanımız da ifade etti, müteakip defalar ortaya getirmekte ve hem milletimize hem dünyaya hem de güvenlik kuvvetlerimize, güçlerimize gerekli bilgilendirmeyi gerektiği zaman ortaya koymaktadır.

Tavrımız nettir ve açıktır. Artık Türkiye için terörle mücadelede bekleme dönemi değil Türkiye için terörle mücadelede taarruz dönemidir. Bu taarruz döneminde muvaffak olacağımızı, başarılı olacağımızı ve teröre müsamaha göstermeyeceğimizi, terörü destekleyenlere müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha burada, bugün millet yemini eden, Cumhuriyet yemini eden, demokrasi yemini eden, hukukun üstünlüğü yemini eden, milletimizin temel değerlerine bağlılık yemini eden kardeşlerimizin ve onların yakınlarının huzurunda söylemeyi bir görev olarak addettiğimi ifade etmek istiyorum.