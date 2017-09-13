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artnivo Eylül ayında START 2017 ile Londra Saatchi Gallery’de!

artnivo bu sene 4.’sü düzenlenen START Art Fair 2017’de Londra’daki sanat izleyicileriyle buluşuyor.

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Kurulduğu günden bu yana genç ve yükselen sanatçılar ile yoluna devam eden artnivo, bu sene ilk defa artnivo sanatçıları Refik Anadol, Alper Aydın, Özlem Demirel ve Onur Hastürk ile 14 – 17 Eylül tarihlerinde İngiltere’nin en önemli galerilerinden biri olan Saatchi Gallery’de yer alıyor. Dünyanın birçok farklı bölgesinden genç ve yükselen sanatçıları buluşturan START, yarının sanatını bugünden keşfetmeyi amaçlıyor.

Yeryüzüne meydan okumanın sınırlarından yola çıkan seçkide sanatçılar sınırların alanını genişletmemizi sağlayan çalışmalarıyla yer alıyor. Yeryüzü sanatı üzerine düşünen ve çalışan Alper Aydın, insan ürünü olan geometrik formlardaki nesneleri doğaya yerleştirerek sembolik müdahalelerde bulunuyor ve foto-dokümantasyonunu alıyor. Aydın, fuarda son çalışmalarından ‘The Water City’ ve ‘The Bridge’ fotoğraflarını sergiliyor. Kamusal alana yerleştirdiği parametrik veri heykelleriyle tanınan, jeolojik gerçeklikleri fiziksel ve sanal düzlemlerde keşfeden yeni medya sanatçısı Refik Anadol, fuarda ‘veri resmi’ olarak adlandırdığı yeni bir çalışmasıyla yer alıyor. Işık, renk ve algı oyunları üzerine çalışmalarını sürdüren, obje, mekan ve izleyici arasındaki etkileşimleri araştıran Özlem Demirel, fuarda yapay ve doğal malzemeleri bir araya getirdiği yerleştirmelerin foto-dokümantasyonlarını sergiliyor. Sanat eğitimine ve üretimine geleneksel sanatlar ile başlayan, şimdi de geleneksel sanatları güncel bir şekilde yorumlayan Onur Hastürk, Starbucks kağıt bardaklarının yüzeyini İslami minyatür resimleri için kullandığı çalışmalarından yeni bir seri ile fuarda yer alıyor.

artnivo.com çağdaş sanat eserlerinin galeri mekanından çıkıp daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak için kurulmuş online çağdaş sanat platformudur. 2014 yılından bu yana online sağlamanın yanı sıra geçici sergi mekanlarında ve kamusal alanlarda birlikte çalıştığı sanatçıların projelerine yer vermektedir.

 

 

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