Artvin'de 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü düzenlendi

Artvin Valisi Ömer Doğanay, AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi ile çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlik, Halitpaşa Meydanından Milli İrade meydanına kadar gerçekleşen kortej yürüyüşüyle başladı.

Artvin Milli İrade Meydanında düzenlenen Çanakkale’de kazanılan zafer temsili olarak canlandırıldığı etkinlikte hazırlanan siperler, mevziler, şehit düşen askerler, düşman askerleri, kağnı arabaları ve sıhhiye çadırlarıyla tiyatral olarak Çanakkale Savaşında yaşanılanlar yeniden gözler önüne serildi.

Alanda kağnılarla cepheye cephane götürülmesi, seyit onbaşının temsili olarak sırtında mermi taşıması ve hazırlanan siperlerde yaşanan savaş ile burada askerlerin şehit olması canlandırıldı. Canlandırılan savaş sonrasında Kuran-ı Kerim okundu.

Programda bir konuşma yapan Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, “Çanakkale bizim milletimizin tarihi şanla şerefle bu milletimizin dünyaya yeniden meydan okuduğu dur dediği yerdir. Çanakkale acısıyla, tatlısıyla dünya tarihine damga vurmuş bir olaydır. Çanakkale bir milletin her şeyini bitirdik dendiği andan yeniden dirilişi ve zalimlere dur dediği yerdir. Çanakkale zaferi bir milletin mühendisinin doktorunun mimarının avukatının yetişmiş neslinin şehit olduğu yerdir. Çanakkale’de düşmanlarımız en çok buna sevinmişti zaten. Düşmanlarımızın belki de en çok sevindiği noktaydı bu belki yenildik ama onların yetişmiş bir neslini yok ettik bundan sonra bu millet daha kendine gelemez diye. Gelmedik mi işte şimdi geldik yeniden 103. yılda Çanakkale neslinin torunları yeniden şahlanıyor. Bugün diyoruz ki topunuz gelin ve Çanakkale kurtuluş savaşımızın kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün millet tarafından yeniden komutanlığının keşfedildiği yerdir. Çanakkale ve Osmanlının yetiştirmiş olduğu o kumandan Türkiye Cumhuriyetini kurdu ve bugünlere getirdi. Şimdi Cumhuriyetin yetiştirmiş olduğu başkumandan Recep Tayyip Erdoğan şimdi atasının yaptığını yeniden yapıyor dünyaya adaleti haykırıyor” diye konuştu.

Başkan Kocatepe, Zeytindalı Harekatının 58’nci gününde 57. alayın şehadetinin üzerine yeni bir zafer yazıldığını ve Afrin’in düştüğünün müjdesini verdi.

Türk milleti kadar vatanı için şehit olan başka bir milletin olmadığını vurgulayan AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, “İstiklal savaşı kahramanları Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını Çanakkale şehitlerimizi, 15 Temmuz Şehitlerimizi Afrin şehitlerimizi 40 yıldır terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçleri kardeşlerimizin mekanı cennet olsun.

3 kıtanın ortasında bir kilit taşı olan bu vatan dünyanın merkezi diyebileceğimiz bir vatana sahibiz gerçekten stratejik konumu fevkalade öneme sahip bir ülkeyiz. O bakımdan geçmişte de bu ülkeye göz diken olduğu gibi bugünde göz dikenler var yarında olacak. Ama inanıyorum ki bu Millet hasta adam dedikleri dönemde Çanakkale zaferi destanını yazdı. İşte bu günde Afrin’den zafer müjdesi geldi. Biz bir ve beraber oldukça inanıyorum ki Türkün bileğini hiçbir ülke hiçbir millet bükemez” dedi.

Ömer Doğanay 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla Artvin’de birbirinden anlamlı etkinlikler yapıldığı söyledi.

Programın sonunda Çanakkale Savaşındaki yemek menüsü olan üzüm hoşafı, buğday çorbası ve buğday ekmeği dağıtıldı.