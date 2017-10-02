Artvin'de 2 kişinin öldüğü kazanın ardından TIR'ı ateşe verdiler Artvin'in Hopa İlçesi´nde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki TIR´a arkadan çarptı. Kazada otomobili kullanan 30 yaşındaki Nazım Yılmazlar ile 27 yaşındaki Sercan Mert Yenigül öldü. Kaza ile ilgili tespitlerin yapılması ardından yol kenarına park edilen TIR, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi.