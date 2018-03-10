Artvin’de baraj gölünde tekne battı; 1 kayıp, 1 yaralı
Artvin’in Borçka ilçesinde bulunan Muratlı Barajı’nda bir teknenin batması sonucu bir kişi yaralandı, bir kişi ise baraj sularında kayboldu.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, bugün bir tekne ile baraj gölüne açılan Ekrem Aydın ve Muhammet Ay isimli şahıslar teknelerinin henüz belirlenemeyen bir nedenle batması sonucu baraj sularında kayboldu. Ekrem Aydın (39) çevredekiler tarafından yaralı olarak kurtarılırken, Muhammet Ay ise baraj sularında kayboldu. Kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor.
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