Artvin'de evleri yanan vatandaşlara müjde

Artvin Valisi Ömer Doğanay, merkeze bağlı Ortaköy'de çıkan yangında evleri yanan vatandaşları ziyaret etti.

Doğanay, yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmalarını yerinde takip etti, evleri yanan vatandaşlara "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Doğanay, burada yaptığı açıklamada, yangına kısa sürede İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ekipleri ile Artvin, Ardanuç, Şavşat, Borçka Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini belirtti.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü işçilerinin de arazözle yangın söndürme çalışmalarına katıldığına değinen Doğanay, "Yangında bunca çabaya rağmen 14 hanenin ikamet ettiği toplam 8 ev ile 6 samanlık kullanılamaz hale geldi." diye konuştu.

Devlet olarak yangında zarar gören vatandaşların yaralarını en kısa sürede saracaklarını ve devletin her zaman yanlarında olduğunu vurgulayan Doğanay, can kaybı olmamasının kendilerini sevindirdiğini söyledi. Doğanay, şunları kaydetti:

"Yangında evleri zarar gören vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları Artvin Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce karşılanacak. Evleri yanan vatandaşlarımızın barınmaları konusunda kendilerine yardımcı olacağız. Devlet olarak yangında zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede saracağız. Yarın bölgede hasar tespit çalışması yapacağız. Kısa sürede vatandaşlarımızın acil sorunlarını giderip, bu afetin acısını hissettirmeyeceğiz."

Yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Doğanay, ekiplerin çalışmalar tamamlanıncaya kadar olay yerinden ayrılmayacaklarını bildirdi.