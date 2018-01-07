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Artvin’de Hoparlörü onarmak için minareYE çıktı, kalp krizi geçirip öldü

Artvin’de cami imamı, arızalı hoparlörün onarımı için çıktığı minarede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre olay, Şavşat ilçesine bağlı Yaşar köyünde meydana geldi. Cami İmamı Özgen Gül (49), bozulan cami minaresine bağlı hoparlörü onarmak için çıktığı minarede aniden kalp krizi geçirdi. Hayatını kaybettiği anlaşılan imamın cansız bedeni, çıktığı minareden olay yerine gelen vinç vasıtasıyla indirildi.

 

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