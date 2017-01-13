Artvin'de istinat duvarının altında kalan işçi öldü

Beşiktaş dünyaca ünlü golcünün peşinde!

Dünyaca ünlü bir golcü için harekete geçen ve Jakson Martinez’i, Çin kulübü Guangzhou’dan kiralamak isteyen Beşiktaş, şartları sonuna kadar zorlayacak. Kolombiyalı oyuncunun transferi konusunda ise önümüzdeki 3 gün oldukça kritik gözüküyor.